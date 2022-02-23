Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером

«Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер. Сильный тренер и сильный тренерский штаб», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что подопечная Тутберидзе Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх в Пекине. Она безошибочно исполнила короткую и произвольную программы, включив два четверных флипа. Другая ученица тренера — Александра Трусова — впервые в истории выступила с пятью четверными прыжками в произвольной программе и заняла второе место.