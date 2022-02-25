Мухортова и Евгеньев победили в финале Кубка России

В Саранске завершилась произвольная программа спортивных пар в финале Кубка России. Победителями соревнований стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, представляющие Москву. По итогам произвольной программы они набрали 132,62 балла. В сумме у них 202,98 балла.

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Второе место заняли Екатерина Гейниш и Илья Миронов. Их результат в произвольной программе составил 119,42 балла, а по сумме двух прокатов — 186,40 балла.

Тройку лучших замкнули Алина Соловьёва и Елисей Иванов. Их по сумме двух программ оценили на 177,67 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Спортивные пары

1. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 202,98

2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов — 186,40

3. Алина Соловьёва / Елисей Иванов — 177,67.