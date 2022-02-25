Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
25 февраля

Фигуристы Мухортова и Евгеньев одержали победу в соревнованиях пар в финале Кубка России

Чемпионат.comиещё 2

В Саранске завершилась произвольная программа спортивных пар в финале Кубка России. Победителями соревнований стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, представляющие Москву. По итогам произвольной программы они набрали 132,62 балла. В сумме у них 202,98 балла.

Мухортова и Евгеньев победили в финале Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место заняли Екатерина Гейниш и Илья Миронов. Их результат в произвольной программе составил 119,42 балла, а по сумме двух прокатов — 186,40 балла.

Тройку лучших замкнули Алина Соловьёва и Елисей Иванов. Их по сумме двух программ оценили на 177,67 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Спортивные пары

1. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 202,98

2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов — 186,40

3. Алина Соловьёва / Елисей Иванов — 177,67.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители