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3 часа назад

Фигуристка Косторная перешла от тренера Тутберидзе к Буяновой

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Чемпионка Европы по фигурному Катанию Алена Которная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом ТАСС сообщил источник.

Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Косторная перешла в ЦСКА, в группу Буяновой", - сказал собеседник агентства.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм в Пекине.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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