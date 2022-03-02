Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному Катанию Алена Которная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Косторная перешла в ЦСКА, в группу Буяновой", - сказал собеседник агентства.
Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм в Пекине.