Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному Катанию Алена Которная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом ТАСС сообщил источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Косторная перешла в ЦСКА, в группу Буяновой", - сказал собеседник агентства.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.