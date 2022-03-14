Фигуристка Трусова рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем желании попробовать себя в других видах спорта. Она призналась, что ее привлекает легкая атлетика.

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«Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу», — цитирует Трусову ТАСС.

Ранее Трусову заметили на репетициях в паре с фигуристом и тренером Алексеем Тихоновым. На ее странице в Instagram появилось видео, на котором показано, как фигуристка осваивает элементы парного катания. Тихонов поднял Трусову на руки и сделал с ней несколько оборотов. Также есть видео, где Александра делает тодес с Владимиром Морозовым. Поклонники тут же подумали, что звезда «квадов» решила уйти в парное катание.

Однако свой переход куда-либо фигуристка пока не комментирует. Чем она будет заниматься дальше, Трусова тоже не говорит. Известно лишь, что спортсменка отказалась от участия в коммерческом Кубке Первого канала, который пройдет в конце марта в Саранске.