Российские фигуристы смогут претендовать на ледовый «Оскар»

Организатор премии ISU Skating Awards, которая считается ледовым «Оскаром», Ари Закарян прокомментировал информацию о включении россиян в списки номинантов на награду по результатам действующего сезона. Как сообщает «Спорт-Экспресс», он объяснил, что официальных решений об отстранении россиян не принималось.
«Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу. Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне», — сказал он.
Закарян отметил, что в оффлайн-формате премия скорее всего не состоится, и тем более речь не идет о проведении ее в рамках чемпионата мира.
Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.
Премия ISU Skating Awards вручается по итогам сезона лучшим фигуристам и тренерам в нескольких номинациях — он является своеобразным «Оскаром». В первом и единственном году, когда премия полноценно вручалась по всем номинациям, ее взяли две россиянки: Алена Косторная и Этери Тутберидзе. В прошлом году премией за достижения отметили Тамару Москвину и Алексея Мишина.