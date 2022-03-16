Российские фигуристы смогут претендовать на ледовый «Оскар»

«Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу. Но ситуация сложная, вы сами видите, что происходит в самых разных видах спорта и в целом в мире. Для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — удар, но причины происходящего я не буду комментировать. Это вопрос не ко мне», — сказал он.