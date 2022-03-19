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1 час назад

Украинская олимпийская чемпионка обратилась к Загитовой

Lenta.ruLenta.ru

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в своем Instargam опубликовала обращение к победительнице Игр-2018 Алине Загитовой.

Украинская олимпийская чемпионка обратилась к Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила», — написала Баюл, выложив собственное фото.

Одна из подписчиц поинтересовалась, что произошло. «А она сама знает», — ответила Баюл.

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Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994). Россиянка Загитова, помимо победы на Играх-2018, стала серебряным призером той же Олимпиады в командных соревнованиях. Она также становилась чемпионкой мира и Европы.

Фигурное катание,Оксана Баюл,
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