Навка назвала неполноценным чемпионат мира без российских фигуристов

"Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно", — сказала Навка.