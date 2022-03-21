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1 час назад

Навка назвала неполноценным чемпионат мира без российских фигуристов

Газета.RuГазета.Ruиещё 8

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, на который не были допущены российские спортсмены. Ее слова передает "Спорт-Экспресс".

Навка назвала неполноценным чемпионат мира без российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские спортсмены отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

"Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно", — сказала Навка.

Напомним, ближайшим турниром для россиян станет Кубок Первого канала, который пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В турнире примут участие две команды: "Красная машина" и "Время Первых". Всего выступления будут проходить в четырех номинациях: женском и мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Ранее российский тренер Илья Авербух заявил, что не собирается наблюдать за чемпионатом мира.

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