Навка назвала неполноценным чемпионат мира без российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, на который не были допущены российские спортсмены. Ее слова передает "Спорт-Экспресс".
Российские спортсмены отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно", — сказала Навка.
Напомним, ближайшим турниром для россиян станет Кубок Первого канала, который пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В турнире примут участие две команды: "Красная машина" и "Время Первых". Всего выступления будут проходить в четырех номинациях: женском и мужском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
Ранее российский тренер Илья Авербух заявил, что не собирается наблюдать за чемпионатом мира.