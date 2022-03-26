Что такое Кубок Первого канала по фигурному катанию: когда и где смотреть

Расписание Кубка Первого канала — 2022
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.
25 марта
26 марта
27 марта
Соревнования будут транслироваться в эфире Первого канала с задержкой. Так, прыжковый фестиваль можно будет посмотреть в 23:35, короткие программы — в 17:45, а произвольные — в 17:15. Видео можно будет посмотреть здесь.
25 марта 2022 года состоится турнир по прыжкам, в котором примут участие одиночники и спортивные пары. Прыжковый фестиваль пройдёт в формате командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды, состоящие из мужчин, женщин и спортивных пар, которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Спортсмены покажут сложнейшие элементы ультра-си, которые будут оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
Участники прыжкового фестиваля на Кубке Первого канала Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
25 марта 2022 года состоится командный турнир, в нём примут участие две команды — «Время первых» и «Красная машина». Капитанами станут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчёта баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
Участники командного турнира на Кубке Первого канала Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин. Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
В качестве ведущих и группы поддержки обеих команд будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин.