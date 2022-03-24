Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
2 часа назад

Плющенко назвал чемпионат мира в Монпелье без российских фигуристов игрой в одни ворота

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 9

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает о чемпионате мира в Монпелье, который проходит без российских фигуристов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных турниров в соответствии с рекомендациями МОК.

Плющенко высказался о чемпионате мира без российских фигуристов
Фото: ТАССТАСС

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в

Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, всё разрешится и в скором времени мы снова будем выступать», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Последние новости
Фигурное катание,Российские спортсменки,ЧМ по фигурному катанию,Микеле Антонов,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители