Плющенко высказался о чемпионате мира без российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает о чемпионате мира в Монпелье, который проходит без российских фигуристов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных турниров в соответствии с рекомендациями МОК.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в

Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, всё разрешится и в скором времени мы снова будем выступать», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.