Комментаторы в прямом эфире назвали канадскую фигуристку «стервой»

Комментаторы Международного союза конькобежцев во время прямой трансляции чемпионата мира в Монпелье оскорбили канадскую фигуристку Меган Дюамель, назвав ее стервой. Трансляция ISU велась на YouTube-канале организации, скандальным отрывком поделился в соцсетях пользователь Reddit с ником starry101.

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Ранее Дюамель раскритиковала работу комментаторов на ЧМ за то, что они сочувствовали недопущенным до соревнований из-за событий на Украине российским фигуристам. После этого ведущие во время трансляции, предполагая, что вещание не продолжается, стали рассуждать понравится ли фигуристке их слова. Затем один их них назвал Дюамель «стервой из Канады».

В ISU приняли решение об отстранении этих комментаторов от освещения каких-либо будущих соревнований по фигурному катанию для союза.

«После короткой программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в эфир попали неуважительные высказывания двух ведущих, работающих на весь мир. В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным и уничижительным высказываниям, замечаниям и поведению. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить комментаторов от работы», — говорится в сообщении на странице ISU в Twitter, которое приводит «РИА Новости Спорт».

Союз также принес Дюамель извинения за неуместное и неприемлемое поведение ведущих.