Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
12 минут назад

«Нет проблем»: в США обрадовались отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Елена Прошина

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в французском Монпелье. По ее мнению, это позволило американцам впервые за 43 года взять золото ЧМ в парном катании, сообщает «Газета.Ru».

В США обрадовались отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе соревнований американские фигуристы Брэндон Фрейзер и Алекса Книрим выиграли золотые медали в парном катании. Для США это стало первой победой в данном подвиде спорта на чемпионатах мира за 43 года.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании», — написала журналистка.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Медведев высказался о возможном отстранении от Уимблдона

Отсутствием российских фигуристов довольны не только в США. Ранее канадская журналистка Беверли Смит заявила, что ее радует отсутствие россиян на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. При этом она отметила, что ни одна из спортсменок в женском одиночном катании не исполнила тройной аксель.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители