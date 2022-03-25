В США обрадовались отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в французском Монпелье. По ее мнению, это позволило американцам впервые за 43 года взять золото ЧМ в парном катании, сообщает «Газета.Ru».

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В ходе соревнований американские фигуристы Брэндон Фрейзер и Алекса Книрим выиграли золотые медали в парном катании. Для США это стало первой победой в данном подвиде спорта на чемпионатах мира за 43 года.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании», — написала журналистка.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.