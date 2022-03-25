Навка высказалась о фигурном катании без россиян

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что история мирового фигурного катания без российских спортсменов «уже не будет такой яркой, как могла бы быть». Об этом сообщает «Чемпионат».

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Так Навка прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира во Франции. На фоне украинского кризиса Международный союз конькобежцев объявил об отстранении россиян от соревнований.

Навка заявила, что ЧМ без россиян не будет борьбой сильнейших.

«В связи с политизированными решениями, ограничениями, волной хэйта и булинга, нашим спортсменам остается только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший!» - сказала она.

Навка подчеркнула, что сейчас российским фигуристам требуется особенная поддержка. Она призвала россиян смотреть Кубок Первого канала по фигурному катанию, который 25-27 марта пройдет в Саранске.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу и российские клубы от международных турниров. Национальная команда должна была сыграть с командой Польши в полуфинале плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.