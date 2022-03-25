Кондратюк сделал заявление по смене спортивного гражданства

Российский фигурист Марк Кондратюк исключил возможность смены спортивного гражданства несмотря на отстранение страны от международных соревнований. Об этом сообщает Sport24.

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«Нет», — ответил Кондратюк на вопрос о возможной смене гражданства для участия в соревнованиях.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине Кондратюк завоевал золотую медаль в командном турнире. В личных соревнованиях он показал 15-й результат.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, в том числе и от ближайшего чемпионата мира во французском Монпелье.

Отсутствию российских фигуристов оказались довольны в США и Канаде. Канадская журналистка Беверли Смит заявила, что ее радует отсутствие россиян на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Ее американская коллега Кристин Бреннан тоже осталась довольна отсутствием россиян, так как благодаря этому фигуристам из США удалось впервые за 43 года взять золото в парном катании.