Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Кондратюк сделал заявление по смене спортивного гражданства

Елена Прошина

Российский фигурист Марк Кондратюк исключил возможность смены спортивного гражданства несмотря на отстранение страны от международных соревнований. Об этом сообщает Sport24.

Кондратюк сделал заявление по смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет», — ответил Кондратюк на вопрос о возможной смене гражданства для участия в соревнованиях.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине Кондратюк завоевал золотую медаль в командном турнире. В личных соревнованиях он показал 15-й результат.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, в том числе и от ближайшего чемпионата мира во французском Монпелье.

Отсутствию российских фигуристов оказались довольны в США и Канаде. Канадская журналистка Беверли Смит заявила, что ее радует отсутствие россиян на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Ее американская коллега Кристин Бреннан тоже осталась довольна отсутствием россиян, так как благодаря этому фигуристам из США удалось впервые за 43 года взять золото в парном катании.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем», — написала она.

Фигурное катание,Кристин Бреннан,Марк Кондратюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители