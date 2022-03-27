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1 час назад

Определился победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию

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Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, одержала победу на шоу-турнире по фигурному катанию Кубок Первого канала. Трансляция доступна на сайте правообладателя.

Определился победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир прошел в Саранске. Команда Щербаковой выиграла у команды «Время первых» во главе с Марком Кондратюком со счетом 145:141. В составе победителей выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в мужском одиночном катании — Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, в женском одиночном катании — Аделия Петросян, Щербакова и Софья Самоделкина.

26 марта Кондратюк исполнил уникальный каскад в рамках прыжкового турнира Кубка Первого канала. 18-летний россиянин прыгнул каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Ранее никому из фигуристов не удавалось исполнить этот каскад на соревнованиях.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Аделия Петросян,Макар Игнатов,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Михаил Коляда,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Александр Бойков,Владимир Морозов,Первый канал,
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