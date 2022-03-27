Определился победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию

Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, одержала победу на шоу-турнире по фигурному катанию Кубок Первого канала. Трансляция доступна на сайте правообладателя.

Фото: РИА Новости РИА Новости

26 марта Кондратюк исполнил уникальный каскад в рамках прыжкового турнира Кубка Первого канала. 18-летний россиянин прыгнул каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Ранее никому из фигуристов не удавалось исполнить этот каскад на соревнованиях.