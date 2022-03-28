Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Ягудин прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры Щербаковой

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Анны Щербаковой, которая заявила о возможном завершении своей профессиональной карьеры.

Ягудин оценил информацию о возможном завершении карьеры Щербаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Понятия не имею, серьезно ли Щербакова говорила о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — здесь и сейчас выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной", — цитирует Ягудина "Чемпионат".

Специалист также выразил восхищение хладнокровности олимпийской чемпионки, которая смогла справится со всеми проблемами и огромным давлением на Олимпиаде в Пекине.

"Щербакова — человек, которым можно восхищаться, восторгаться ее способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Все это очень дорогого стоит", - сказал Ягудин.

Сегодня Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Также сегодня команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

Ранее Щербакова рассказала о том, как планирует отмечать свой день рождения.

Последние новости
Фигурное катание,Камила Валиева,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Александр Трусов,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители