Ягудин оценил информацию о возможном завершении карьеры Щербаковой

"Понятия не имею, серьезно ли Щербакова говорила о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — здесь и сейчас выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной", — цитирует Ягудина "Чемпионат".