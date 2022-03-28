Ягудин оценил информацию о возможном завершении карьеры Щербаковой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Анны Щербаковой, которая заявила о возможном завершении своей профессиональной карьеры.
"Понятия не имею, серьезно ли Щербакова говорила о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — здесь и сейчас выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной", — цитирует Ягудина "Чемпионат".
Специалист также выразил восхищение хладнокровности олимпийской чемпионки, которая смогла справится со всеми проблемами и огромным давлением на Олимпиаде в Пекине.
"Щербакова — человек, которым можно восхищаться, восторгаться ее способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Все это очень дорогого стоит", - сказал Ягудин.
Сегодня Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Также сегодня команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.
Ранее Щербакова рассказала о том, как планирует отмечать свой день рождения.