Фигуристы побили мировые рекорды на Кубке Первого канала

В Саранске завершился Кубок Первого канала. Фигуристы соревновались в двух командах. Турнир запомнился возвращением на лед Камилы Валиевой после допингового скандала, чистыми прокатами Михаила Коляды и стабильными выступлениями пар, пишет «Лента.ру».

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Кубок Первого канала проводится в России второй год. В 2021 году он заменил отмененный из-за пандемии Чемпионат мира, а в этом российские фигуристы пропустили мировое первенство из-за их отстранения, связанного с проведением спецоперации на Украине. Спортсмены разделились на две команды: «Красная машина» (капитан Анна Щербакова) и «Время первых» (капитан Марк Кондратюк).

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Довольно зрелищным получился прыжковый турнир, в котором фигуристы демонстрировали максимально сложные прыжки, а спортивные пары - выбросы и подкрутки. В общем зачете победила «Красная машина», за что получила приз в 3 млн рублей. Триумфатором индивидуального турнира стал Марк Кондратюк, исполнивший каскад из двух четверных сальховов. Спортсмен получил приз в размере 500 тыс. рублей. Второе место заняла Камила Валиева, третье — Евгений Семененко.

В общем турнире также победила команда Анны Щербаковой, получив призовые в 10 млн рублей, второй команде вручили чек на 7,5 млн рублей. Турнир запомнился чистым катанием многих фигуристов. Так, Валиева безошибочно откатала обе программы, заняв 1 место среди девушек. Порадовал Михаил Коляда, которому не везет с самого начала сезона. Он великолепно откатал обе программы и выиграл в турнире одиночников, вернув себе звание лидера сборной. Запомнился и Марк Кондратюк, который впервые в карьере сделал самый сложный из квадов - четверной лутц.

Чистые прокаты продемонстрировали почти все спортивные пары. В обеих программах фигуристы получили оценки выше мировых рекордов. Мировой рекорд превзошли и танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.