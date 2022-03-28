Что говорят о возможном уходе Щербаковой из спорта

«Эта тема высосана из пальца. У нас мало девочек, которые могут кататься, или что? Ну и что, что она олимпийская чемпионка? Захочет — закончит, не захочет — не закончит. Фигурное катание на этом не закончится. Нужно уважать ее решение, об этом даже говорить глупо.



Я — олимпийский чемпион 2006 года, давайте я буду кататься пожизненно? И мы будем это обсуждать? Смысл об этом рассуждать, я вообще не понимаю? Анна имеет право сейчас закончить выступать. Но фигурное катание как было, так и остается», — заявил Костомаров «Газете.Ru».