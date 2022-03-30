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2 часа назад

«Из тюрьмы вернулась»: раскрыто состояние Тутберидзе после ОИ

Вероника Полынина

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков рассказал об эмоциональном состоянии Этери Тутберидзе после возвращения с Олимпийских игр в Пекине.

«Из тюрьмы вернулась»: раскрыто состояние Тутберидзе после ОИ
Фото: ТАССТАСС

По словам Железнякова, из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой все фигуристки вернулись из Пекина «измученные», а на тренере Этери Тутберидзе «вообще лица не было».

«На мой вопрос: «Как ты?» она ответила: «Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась». Высосали начисто все соки из наших девчонок, вампирюги», - сказал Железняков в интервью Metaratings.ru.

Ранее тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал, что после допинг-скандала с Валиевой Этери Тутберидзе «ходила серая по олимпийской деревне», у нее было «земляное выражение лица».

Напомним, что сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине, но церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В личном первенстве Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и в итоге заняла лишь четвертое место.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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