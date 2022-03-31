«Это издевательство над девочкой»

Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?

Фото: ТАСС ТАСС

Появление на льду Камилы Валиевой — одно из главных событий прошедшего в Саранске Кубка Первого канала. Ведь после допингового скандала, который разразился на Олимпиаде в Пекине, фигуристка ни разу не выступала. В каком моральном и физическом состоянии она находится, было неясно, и на фоне поступающих новостей о ходе расследования беспокойство болельщиков только усиливалось. Но на публике спортсменка выглядела спокойной и счастливой — несмотря на то что решения по делу придется ждать не менее полугода и золотые олимпийские медали команда пока не получит. Как развивается ситуация вокруг Валиевой и каковы перспективы фигуристки в суде, разбиралась «Лента.ру».

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25 марта в Саранске во время Кубка Первого канала Камила Валиева вышла на лед впервые после Олимпиады в Пекине. Она приняла участие и в прыжковом фестивале, заняв второе место, и чисто откатала короткую и произвольную программы. Судя по реакции самой спортсменки, сделать оба проката без ошибок в этот раз было для нее важнее, чем обычно. С финальным аккордом «Болеро» она победно вскинула руки: возможностей продемонстрировать этот жест на Играх у нее, вопреки всем ожиданиям, было не так много.

В Саранске Валиева не показала максимальную сложность: не пошла на тройной аксель и сделала только один четверной прыжок, тулуп. Почему фигуристка отказалась от большинства ультра-си? Во-первых, Валиевой нужен был максимально чистый прокат для восстановления уверенности в себе, а во-вторых, прошел слух о том, что она испытывает небольшие проблемы со здоровьем и не успела восстановиться. Так или иначе, и облегченного набора ей хватило, чтобы выиграть короткую программу, а в произвольной уступить только Анне Щербаковой.

На протяжении всех трех соревновательных дней камеры ловили счастливую Камилу: сидя на трибунах, она постоянно улыбалась, подбадривала товарищей по команде, фотографировалась и на льду выглядела довольной и расслабленной. А на вопросы о своем состоянии отвечала: «Суперощущения, эмоции — кататься при полном зале. Ты наслаждаешься прокатом и радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх. Большое спасибо!»

Что в суде?

Между тем ясности по поводу дела о допинге, который обнаружили у Камилы на чемпионате России в декабре, до сих пор нет. Юристам во время заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине удалось добиться допуска россиянки до личного турнира Олимпиады, однако на этом разбирательство не закончилось. И до финала этой истории, как выясняется, еще очень далеко.

19 марта пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила ТАСС, что надеется на завершение расследования инцидента Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до 8 августа. «Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления», — отметили в организации.

Согласно позиции защиты Валиевой, запрещенный триметазидин, найденный у спортсменки в микродозе, оказался в ее организме из-за «бытового взаимодействия с родственником». Дедушка Камилы принимает этот препарат от сердца, и к спортсменке он попал то ли через посуду, то ли каким-то другим путем. При этом само лекарство, как утверждают приглашенные юристами фигуристки медицинские эксперты, не влияет на физические показатели, более того — имеет побочные эффекты, которые могут мешать заниматься сложно координационным спортом, каким является фигурное катание. А еще триметазидин не назначают несовершеннолетним, Валиевой же только 15.

Предстоит разобраться и в этих обстоятельствах, и в том, правда ли проба Валиевой, взятая на чемпионате России, не была помечена как приоритетная при отправке в лабораторию, и если правда, то почему. Ведь результат теста мог быть обнародован раньше начала командного турнира Олимпиады, а не сразу после его окончания.

Еще один момент — расследование, начатое в отношении окружения фигуристки. Это обязательная процедура, так как Валиева очень юна. Должна быть проверена, например, теория о склонении спортсменки к употреблению допинга. Однако подробности этих разбирательств пока не раскрываются.

При этом WADA, которое следит за ходом расследования, на суде в феврале заявляло об отсутствии доказательств невиновности спортсменки. По мнению представителей международного агентства, Валиева не предоставила документов, которые подтверждали бы прием препарата ее дедушкой. В CAS, однако, заметили, что у фигуристки не было для этого достаточно времени. WADA осталось разочаровано решением суда допустить россиянку до личного турнира Игр. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, заявил тогда, что не хотел бы видеть Валиеву в списке участников соревнований.

Хайо Зеппельт, журналист

Что касается оправданий со стороны Валиевой, которые были озвучены широкой публике, они, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. У меня была возможность видеть то, что WADA написало в своем заявлении после заседания CAS в Пекине. Было совершенно ясно, что WADA не поверило словам адвокатов Валиевой

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«Может грозить четыре года дисквалификации»

Расклад сил более и менее понятен, так что главный вопрос сейчас заключается в том, какова вероятность благоприятного для спортсменки исхода разбирательств. О перспективах Валиевой в суде и нюансах самого громкого допингового дела последнего времени «Лента.ру» спросила у Андрея Тимчука, партнера коллегии адвокатов Delcredere.

– WADA рассчитывает, что расследование по делу Валиевой завершится до 8 августа. Можно ли ускорить процесс? И при каких обстоятельствах он может еще затянуться?

Антидопинговая организация может завершить расследование раньше. Иногда предусмотренный Международным стандартом шестимесячный срок, напротив, не соблюдается — бывают действительно сложные антидопинговые дела, требующие много времени на сбор доказательств, причем обеими сторонами.

В данном случае заявление WADA следует рассматривать как настойчивую просьбу соблюсти срок. Если РУСАДА все-таки нарушит его, WADA может подать апелляцию в CAS — по сути, передать рассмотрение дела суду.

– Что будет после окончания расследования РУСАДА?

После окончания расследования дело будет рассматривать Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. Это структурно независимый от РУСАДА орган. Решение Дисциплинарного антидопингового комитета любая из сторон, в том числе спортсмен, РУСАДА и WADA, сможет обжаловать в CAS.

– Кто из окружения спортсменки попадает под расследование? Как оно будет проводиться?

Если антидопинговое нарушение совершает несовершеннолетний спортсмен, автоматически начинается расследование в отношении его персонала. Персонал спортсмена включает лиц, которые оказывают ему медицинскую помощь или помогают в подготовке и участии в спортивных соревнованиях. Как правило, это тренеры и медицинский персонал.

Конкретный круг лиц определит РУСАДА. Если РУСАДА установит, что кто-то из персонала спортсменки способствовал совершению антидопингового нарушения, против такого лица будет выдвинуто отдельное обвинение в нарушении антидопинговых правил.

– Какие вообще существуют варианты развития событий? Например, что будет, если докажут, что Валиева принимала препарат ненамеренно? А что, если специально?

Если будет доказано, что спортсменка принимала запрещенное вещество намеренно, ей может грозить четыре года дисквалификации. Но на практике случаи, когда несовершеннолетним спортсменам назначают такое наказание, не очень распространены. В отличие от взрослых спортсменов, несовершеннолетние не обязаны объяснять, как вещество попало в их организм.

Если будет установлено, что спортсменка принимала запрещенное вещество ненамеренно, ей может быть вынесено предупреждение или назначена дисквалификация сроком до двух лет в зависимости от степени вины. Степень вины определяется даже при ненамеренном приеме.

– Какова судьба олимпийского командного золота при этих раскладах? Имеют ли право пересматривать результаты турнира?

На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два ее члена нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно Кодексу WADA и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы.

Если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных ею баллов лишится золота. Какого подхода придерживаться в этой ситуации, должен будет решить Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА.

«Будем надеяться, что Камила продолжит карьеру»

Возможность победить в личном турнире Игр в Пекине Валиевой никто не вернет, но имя, честность которого поставили под сомнение за рубежом, вернуть еще можно. Для фигуристки важно публичное оправдание в любом случае: будет она выступать дальше или решит уйти из спорта.

Олег Матыцин, министр спорта России

Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность. У спортсменки явно не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений. Поэтому мы будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит свою карьеру