Медведева рассказала о цене своих побед

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала, что вынуждена была выходить на лед, несмотря на травмы и боль. Об этом она заявила в интервью журналу Maxim.

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По словам спортсменки, ее отдали в спорт в три года «ради здоровья».

«Никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!»», - рассказала она.

Евгения Медведева отметила, что для того, чтобы выбиться в лидеры, ей пришлось выступать с травмами.

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю (…) Я каталась через боль, просто терпела много», - пояснила она.

При этом спортсменка назвала абсолютно нормальным то, что фигуристки травмируются.

Медведева попала на обложку апрельского номера Maxim. Спортсменка призналась, что идея сняться для мужского журнала появилась у нее еще в конце 2021 года, а сама фотосессия состоялась уже после Нового года. Сама фигуристка назвала это интересным экспериментом.