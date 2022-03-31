Медведева рассказала о цене своих побед

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала, что вынуждена была выходить на лед, несмотря на травмы и боль. Об этом она заявила в интервью журналу Maxim.
По словам спортсменки, ее отдали в спорт в три года «ради здоровья».
«Никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!»», - рассказала она.
Евгения Медведева отметила, что для того, чтобы выбиться в лидеры, ей пришлось выступать с травмами.
«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю (…) Я каталась через боль, просто терпела много», - пояснила она.
При этом спортсменка назвала абсолютно нормальным то, что фигуристки травмируются.
Медведева попала на обложку апрельского номера Maxim. Спортсменка призналась, что идея сняться для мужского журнала появилась у нее еще в конце 2021 года, а сама фотосессия состоялась уже после Нового года. Сама фигуристка назвала это интересным экспериментом.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву после публикации откровенно фотосессии. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.