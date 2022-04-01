Какие смешные случаи произошли с Тутберидзе и ее ученицами

В День смеха 1 апреля "Чемпионат" сделал подборку курьезных случаев, которые произошли за последнее время с российскими фигуристами и их тренерами на различных соревнованиях и выступлениях.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Дочь Тутберидзе перепутали с партнером

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На открытых прокатах российской сборной в сентябре серебряный призер Олимпиады Илья Авербух перепутал имена фигуристки Дианы Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и ее партнера по танцам на льду Глеба Смолкина. Авербух решил, что Дэвис — это не фамилия спортсменки, а имя Смолкина.

"Мне понравились Диана с Дэвисом", — сказал фигурист в эфире Первого канала.

Тренер поцеловал чехлы Трусовой

Тренер из штаба Тутберидзе Сергей Дудаков был так восхищен выступлением Александры Трусовой на контрольных прокатах, что от переизбытка чувств поцеловал чехлы от ее коньков.

Неловкая ситуация с Тутберидзе

Сама Этери Тутберидзе оказалась в смешной ситуации на Чемпионате России в Санкт-Петербурге. После произвольной программы Камилы Валиевой один из ее поклонников неудачно кинул мягкую игрушку. Тигренок упал не на лед, а на прямо на голову наставнице звездной спорстменки. Тутберидзе сначала испугалась, но потом пришла в себя и улыбнулась.

Еще один курьез случился, когда у тренера брал интервью Максим Траньков.

"Говорят, что давать Первому каналу перед соревнованиями — плохая примета, а вы это сделали. Вы ломаете стереотипы. Так ли это?" — сказал Траньков.

Своей нелепой оговоркой комментатор довел до истерического смеха учениц Тутберидзе. Потом он добавил, что речь идет об интервью.

Тутберидзе ответила с непроницаемым выражением лица:

"На самом деле интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Вот финал Гран-при и не сложился. Так что, может быть, так и есть".

Японцы перепутали Валиеву и Трусову

Незадолго до начала Олимпиады в Пекине ведущие на японском телевидении перепутали Камилу Валиеву и Александру Трусову. Пока тележурналисты обсуждали шансы россиянок занять весь пьедестал, зрителям демонстрировали фотографии всех спортсменок из нашей сборной. При этом вместо фото Валиевой было показано еще одно изображение Трусовой.

Японские болельщики потом обсудили этот инцидент в интернете.

"Эти русские фигуристки такие одинаковые!" — написал один из пользователей Сети.

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