Загитова задумалась о переходе в конный спорт

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что задумывается о том, чтобы попробовать себя в конном спорте. Об этом спортсменка рассказала в видео , опубликованном в Telegram-канале «Неопознанный».

«Сегодня я каталась на лошади, и мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного (в ранее опубликованном видео, стоящая рядом с Алиной лошадь, чихнула, - прим.). Я думаю, что так она меня поблагодарила. И я задумываюсь о переходе в конный спорт», — сказала Загитова.

Ранее другая фигуристка Александра Трусова сообщила, что хотела бы попробовать себя в других видах спорта. Она призналась, что ее привлекает легкая атлетика. По ее словам, ей интересно попробовать прыжки в высоту, или в длину, или с шестом. «Там, где надо только прыгать», отметила спортсменка. Также Трусова призналась, что любит смотреть выступления по художественной гимнастике и синхронному плаванию.