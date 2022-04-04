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1 час назад

Загитова задумалась о переходе в другой вид спорта

Елена Прошина

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что задумывается о том, чтобы попробовать себя в конном спорте. Об этом спортсменка рассказала в видео, опубликованном в Telegram-канале «Неопознанный».

Загитова задумалась о переходе в конный спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я каталась на лошади, и мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного (в ранее опубликованном видео, стоящая рядом с Алиной лошадь, чихнула, - прим.). Я думаю, что так она меня поблагодарила. И я задумываюсь о переходе в конный спорт», — сказала Загитова.

Ранее другая фигуристка Александра Трусова сообщила, что хотела бы попробовать себя в других видах спорта. Она призналась, что ее привлекает легкая атлетика. По ее словам, ей интересно попробовать прыжки в высоту, или в длину, или с шестом. «Там, где надо только прыгать», отметила спортсменка. Также Трусова призналась, что любит смотреть выступления по художественной гимнастике и синхронному плаванию.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алина Загитова,
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