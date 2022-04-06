Навка высказалась о смене спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Как сообщает РБК, она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».
«У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — сказала она.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Россию также лишили права на проведение ряда международных спортивных турниров.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что смена спортивного гражданства фигуристами на фоне сложившейся ситуации не будет восприниматься как предательство.