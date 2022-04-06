Навка высказалась о смене спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Как сообщает РБК, она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».

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«У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — сказала она.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Россию также лишили права на проведение ряда международных спортивных турниров.