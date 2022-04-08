Чем занимается Трусова после драмы на Олимпиаде

Александра Трусова — одна из самых неординарных фигуристок нынешнего поколения. Девочка, покорившая гравитацию, королева квадов, Русская ракета — мы называли её по-всякому, но никогда не сомневались в том, что именно она сотворит историю. И она сделала это: прыгнула пять четверных, но всё равно упустила золото Олимпиады.

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Неудивительно, что после Игр в Пекине Саша поникла. Фигуристка отказывалась от стартов и практически не выходила на лёд. Болельщики опасались худшего, но Трусова не привыкла сдаваться и решилась на кардинальные перемены. Похоже, прошлые советы Евгения Плющенко не прошли даром, и теперь спортсменка сконцентрировалась на второй оценке, улучшая её стандартным способом — упорными тренировками в хореографическом зале. Вот только вид танца Саша выбрала необычный. Ученица Тутберидзе подалась в стрип-пластику, чем вызвала ажиотаж как среди фанатов, так и среди специалистов.

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Трусова выбирает вуз мечты

Олимпиада в Пекине стала одним из сложнейших испытаний для Александры Трусовой. Фигуристка исполнила свою мечту и наконец сделала пять четверных прыжков в одной программе. К сожалению, для победы этого оказалось недостаточно, что серьёзно ранило Русскую ракету. Яркие эмоции в «кисс-энд-край» и апатия по возвращении домой — за такую Сашу становилось тревожно. Спортсменка отказалась от участия в Кубке Первого канала, признавшись, что морально ещё не готова соревноваться. Слышать такое от королевы квадов было очень непривычно, ведь она не привыкла сдаваться. Впрочем, Трусова и не собиралась, а просто сменила вид деятельности, начав после Игр развиваться в других сферах.

Саша изучила пару новых хореографических элементов, включая коварный гидроблейд, который так ждали от неё поклонники. Нужно отметить, что фигуристка прекрасно с ним справилась и не разделила участь Евгении Медведевой, которая упала с этой спирали на шоу. Также Трусова провела мастер-класс для юных спортсменов в родной Рязани, а затем сама выступила в роли ученицы, посетив Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Спортсменка побывала на экскурсии по территории вуза и зашла на кафедру специального машиностроения. Скоро Саше исполнится 18 лет, и, вероятно, она уже задумывается о том, где будет получать высшее образование.

Стрип-пластика Русской ракеты

Однако самым необычным времяпрепровождением фигуристки оказались, как ни странно, танцы. Двукратная чемпионка мира среди юниоров с детства занимается в хореографических залах, но вряд ли хоть раз она пробовала стрип-пластику. Именно это направление заинтересовало Трусову, которая обратилась за помощью к профессиональной наставнице, создательнице стиля frame up strip Анастасии Юрасовой. Особенность этого подвида танца заключается в том, что он исполняется на высоких (от 10 сантиметров) каблуках, а акцент идёт на музыкальность движения. То есть настроение номера может быть как эротичным, так и нет. В первую очередь развиваются чувственность танцора, его пластика и реакция.

«Месяц назад ко мне пришла Саша Трусова и сказала, расстроенная: мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается. Честно скажу, более застенчивого чемпиона я ещё не знала. Я ей пообещала, что скоро всё изменится», — так описывала начало сотрудничества с Трусовой Юрасова.

А спустя всего месяц фигуристка выложила видео, на котором показывает первые результаты своих занятий.

«Девочка не сидит в одних штанишках»

Эффектный танец спортсменки вызвал ажиотаж как среди болельщиков, так и среди специалистов. Многие из них признали эксперимент успешным и поддержали Сашу в её новом начинании. По их мнению, это отличный способ добиться большей гибкости, что положительно скажется на её второй оценке.

«Если честно, я не знакома с таким стилем, к сожалению. Но любое включение и привлечение вида танца, гимнастики, любое направление помогают как общему развитию, так и фигурному катанию. В любом случае Саша умничка, что пробует новое, хоть я не знаю, что именно. Надеюсь, шпильки помогут», — шутливо отозвалась на перформанс Трусовой олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, это хорошо скажется на растяжке», — в восторге от решения фигуристки осталась Татьяна Тарасова.

Не осталась в стороне и Яна Рудковская, которая публично поддержала бывшую ученицу своего мужа Евгения Плющенко.

«Она молодец. Девочка развивается, очень классно. Мне очень понравилось, было неожиданно. Я считаю, что человек, который развивается в разных направлениях, стремится быть лучше, двигается вперёд. Не сидит на одном месте, развив

Думаю, что у неё очень хорошие шансы себя реализовать в разных направлениях. Это красиво и здорово. Я считаю, сейчас Саша — украшение любого шоу. Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально. Ещё будут сюрпризы, она многогранна. Не удивлюсь, если она встанет на балетные пуанты и будет развивать себя в разных направлениях», — сказала Рудковская.

«Валяние с каблуками на полу» или искусство

Под впечатлением от успехов Саши остался и хореограф «Хрустального» Алексей Железняков, который отметил, что фигуристка не ушла в пошлость, а, наоборот, приобрела «женскую, кошачью суть». Наставник уверен, что это поможет Трусовой прибавить в пластичности, что уравновесит её силовую подготовку.

Вместе с тем профессиональная танцовщица Мария Кузнецова поделилась мнением, отличным ото всех. По её словам, пока выступление спортсменки сырое: база ей усвоена, но ни попадания в музыкальные акценты, ни чётко поставленных рук, ни глубокой подачи хореограф не увидела. Конечно, танец фигуристки ещё далёк от идеала, но нужно помнить, что тренируется она всего месяц и делает всё, чтобы нивелировать свои слабые стороны.

В фанатской среде перформанс Трусовой вызвал жаркие дискуссии. Комментарии в телеграм-каналах разделились на положительные и отрицательные:

— Пока некрасиво и неэстетично. Как-то слишком искусственно… — написала Ольга Фомина.

— Без этих каблуков было бы круче. Вернее, без этих стрипов, — отметила Svetlana.

— Ну как эксперимент может быть. Снято красиво, но сам танец у меня вызывает вопросы. Не слишком ли вызывающе Саша пытается свою женственность продемонстрировать? Есть же бальные танцы… — задалась вопросом Валерия Павлова.

— Здесь дело не в Саше, а в этом неуместном стиле. Ну что это? Руки, ноги вверх, вниз, потягивание. Неинтересно. Кэблы эти смешные. Нет искусства. Вот на льду Саша играет и Фриду, и Круэллу. А здесь гимнастика на кэблах, — написал пользователь Helen Kalina.

— Мне очень нравится. Не знаю, что все накинулись и стебутся. Это для вас просто валяние с каблуками на полу, а вы сами попробуйте это сделать за месяц, — заступился за Сашу пользователь Angel.

— Какая же ты сексуальная, женственная и раскрепощённая. Ждём этого и в программах следующего сезона! Наша дерзкая, роскошная, обаятельная Русская ракета!

— У всего есть начало. Пол-дэнс только выглядит легко, вообще, это сложно. Пластичности нет ещё. Когда выработает, и в фигурке это её украсит, — уверена Алёна.