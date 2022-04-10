В Киеве объяснили исключение экс-российской фигуристки из сборной

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили. Если поддерживают спецоперацию – то им не место рядом с нашими спортсменами», — приводит слова Гутцайта Champion.ua.