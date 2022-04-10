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5 часов назад

В Минспорта Украины объяснили исключение экс-российской фигуристки из сборной

Газета.Ru

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил исключение фигуристки Анастасии Шаботовой из национальной сборной.

В Киеве объяснили исключение экс-российской фигуристки из сборной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили. Если поддерживают спецоперацию – то им не место рядом с нашими спортсменами», — приводит слова Гутцайта Champion.ua.

16-летнюю спортсменку раскритиковали болельщики за то, что она поставила лайк под публикацией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине.

Шаботова является двукратной чемпионкой Украины по фигурному катанию. В 2019 году Анастасия заявила, что в группе Этери Тутберидзе подростки принимают допинг. Тренер фигуристки тогда заявила, что девочка приняла за допинг обычные витамины, которые ей дали. После этого случая спортсменка сменила спортивное гражданство.

Ранее Евгений Плющенко выразил готовность сделать все, чтобы украинка Шаботова перешла в сборную России.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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