Косторная рассказала о работе с тренером Буяновой

"У нас с ней [Еленой Буяновой - прим. ТАСС] договор - мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет, - отметила Косторная. - Прежде всего вопросы будут ко мне, наверное, готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу. Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу".