Косторная рассказала о работе с тренером Буяновой

Российская фигуристка Алена Косторная пока привыкает к требованиям своего нового наставника Елены Буяновой. Об этом Косторная рассказала в интервью газете "Спорт-Экспресс", опубликованном в понедельник.
2 марта российская фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Буяновой.
"У нас с ней [Еленой Буяновой - прим. ТАСС] договор - мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет, - отметила Косторная. - Прежде всего вопросы будут ко мне, наверное, готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу. Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу".
Косторная тренировалась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, а затем вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась к Тутберидзе.
Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир был отборочным к Олимпийским играм в Пекине.