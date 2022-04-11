Косторная высказалась о шоу Плющенко с буквами Z

Чемпионка Европы 2020 года, фигуристка Алена Косторная заявила, что не имеет никакого отношения к патриотической части шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях она подчеркнула, что мероприятие не несло в себе цели кого-то обидеть, оскорбить или выразить патриотическую позицию.
«Я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу. Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее», — написала фигуристка.
Через некоторое время она удалила публикацию.
Шоу Евгения Плющенко, которое состоялось в Туле 9 апреля, сперва заявлялось как благотворительное. Однако перед началом выяснилось, что «Союз чемпионов» несет в себе и политический смысл — в нем использовалась символика военной спецоперации на Украине, в частности, буква Z.
Это не понравилось многим спортсменам, которые оказались не предупреждены о направленности мероприятия — участие в патриотическом шоу может негативно сказаться на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу участия россиян в международных турнирах. Кроме того, вопросы к фигуристам могут появиться и у спонсоров.