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8 часов назад

Косторная оправдалась за шоу Плющенко с буквами Z

Елена Прошина

Чемпионка Европы 2020 года, фигуристка Алена Косторная заявила, что не имеет никакого отношения к патриотической части шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Как сообщает NEWS.ru, в своих соцсетях она подчеркнула, что мероприятие не несло в себе цели кого-то обидеть, оскорбить или выразить патриотическую позицию.

Косторная высказалась о шоу Плющенко с буквами Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу. Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее», — написала фигуристка.

Через некоторое время она удалила публикацию.

Шоу Евгения Плющенко, которое состоялось в Туле 9 апреля, сперва заявлялось как благотворительное. Однако перед началом выяснилось, что «Союз чемпионов» несет в себе и политический смысл — в нем использовалась символика военной спецоперации на Украине, в частности, буква Z.

Это не понравилось многим спортсменам, которые оказались не предупреждены о направленности мероприятия — участие в патриотическом шоу может негативно сказаться на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу участия россиян в международных турнирах. Кроме того, вопросы к фигуристам могут появиться и у спонсоров.

Фигурное катание,Алена Косторная,Евгений Плющенко,
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