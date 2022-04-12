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5 часов назад

Валиева стала лидером по призовым среди российских фигуристок, заработав $111,3 тысяч за сезон, Щербакова – 2-я, Трусова – 3-я («КП Спорт»)

Sports.ruиещё 4

Камила Валиева стала лидером среди российских фигуристок по числу призовых за выступления в сезоне-2021/22.

Валиева стала лидером по призовым среди российских фигуристок
Фото: ReutersReuters

По оценкам издания «КП Спорт», Валиева заработала 111,3 тысячи долларов. К этой сумме относятся призовые за этапы серии Гран-При, чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Призовые за сезон-2021/22

1. Камила Валиева – 111,3 тыс. долларов

2. Анна Щербакова – 102,9 тыс.

3. Александра Трусова – 61,2 тыс.

4. Елизавета Туктамышева – 26 тыс.

5. Алена Косторная – 22 тыс.

6. Майя Хромых – 22 тыс.

7. Ксения Синицына – 5 тыс.

Фигурное катание,Майя Хромых,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
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