Валиева стала лидером по призовым среди российских фигуристок

Камила Валиева стала лидером среди российских фигуристок по числу призовых за выступления в сезоне-2021/22.

По оценкам издания «КП Спорт», Валиева заработала 111,3 тысячи долларов. К этой сумме относятся призовые за этапы серии Гран-При, чемпионат Европы и Олимпийские игры.