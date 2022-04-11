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8 часов назад

Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

Вероника Полынина

Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой фигуристкой в сезоне 2021/2022, подсчитала «Комсомольская правда».

Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Призовые Валиевой по итогам сезона без учета Олимпиады составили 61,3 тысячи долларов. Кроме того, Камила получила 4 млн рублей как победительница командного турнира Олимпийских игр.

На втором месте по сумме заработков за сезон расположилась олимпийская чемпионка в одиночном турнире Анна Щербакова.

Поражение Валиевой на Олимпиаде-2022 сочли намеренным

Сумма ее призовых равняется 52,9 тысячи долларов, кроме того, она тоже получила 4 млн рублей за золотую олимпийскую медаль.

Обладательница олимпийского серебра Александра Трусова за прошедший сезон заработала 29,9 тысячи долларов и 2,5 млн рублей за второе место Олимпийских игр.

На четвертом месте по уровню заработков на турнирах расположилась Елизавета Туктамышева (26 тысячи долларов), замыкает пятерку Алена Косторная (22 тысячи долларов).

Российские спортсменки лишились возможности участвовать в заключительном старте сезона – чемпионате мира 2022 года во Франции. Победительницей турнира стала японка Каори Сакамото, ее призовые за эту победу составили 45 тысяч долларов.

Серебряная медалистка Луна Хенрикс из Бельгии увезла домой 27 тысяч долларов, а обладательница бронзовой награды американка Алиса Лью заработала 18 тысяч долларов.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Камила Валиева,Каори Сакамото,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Александр Трусов,
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