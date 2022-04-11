Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой фигуристкой в сезоне 2021/2022, подсчитала «Комсомольская правда».

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Призовые Валиевой по итогам сезона без учета Олимпиады составили 61,3 тысячи долларов. Кроме того, Камила получила 4 млн рублей как победительница командного турнира Олимпийских игр.

На втором месте по сумме заработков за сезон расположилась олимпийская чемпионка в одиночном турнире Анна Щербакова.

Сумма ее призовых равняется 52,9 тысячи долларов, кроме того, она тоже получила 4 млн рублей за золотую олимпийскую медаль.

Обладательница олимпийского серебра Александра Трусова за прошедший сезон заработала 29,9 тысячи долларов и 2,5 млн рублей за второе место Олимпийских игр.

На четвертом месте по уровню заработков на турнирах расположилась Елизавета Туктамышева (26 тысячи долларов), замыкает пятерку Алена Косторная (22 тысячи долларов).

Российские спортсменки лишились возможности участвовать в заключительном старте сезона – чемпионате мира 2022 года во Франции. Победительницей турнира стала японка Каори Сакамото, ее призовые за эту победу составили 45 тысяч долларов.