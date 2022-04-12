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1 час назад

Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода»

Чемпионат.comиещё 7

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что ближайшей осенью не будет снимать телешоу «Ледниковый период». В 2021 году «Ледниковый период» начали снимать осенью, а закончили зимой.

Авербух объявил о приостановке популярного шоу «Ледниковый период»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам работаю как тренер, а после обеда — как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень бол

Будут результаты — будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой, которое пройдёт 15 и 16 апреля. В нём примут участие все наши звёзды», — приводит слова Авербуха Teleprogramma.pro.

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Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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