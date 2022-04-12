Авербух объявил о приостановке популярного шоу «Ледниковый период»

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам работаю как тренер, а после обеда — как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень бол