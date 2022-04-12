Татьяна Навка назвала печальным решение о приостановке «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.

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«Очень печально. Мне жалко, что наша аудитория, любители фигурного катания и зрители Первого канала не смогут в этом году смотреть. Но ничего страшного: были же года, когда не было «Ледникового периода». Поэтому будем ждать лучших времён.