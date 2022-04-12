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7 часов назад

Татьяна Навка назвала печальным решение о приостановке «Ледникового периода»

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.

Татьяна Навка назвала печальным решение о приостановке «Ледникового периода»
Фото: ТАССТАСС

«Очень печально. Мне жалко, что наша аудитория, любители фигурного катания и зрители Первого канала не смогут в этом году смотреть. Но ничего страшного: были же года, когда не было «Ледникового периода». Поэтому будем ждать лучших времён.

Не думаю, что причиной является начало тренерской карьеры. Энергии Ильи хватит на все направления: и на тренерскую, и на постановку программы в «Ледниковом периоде». Не знаю причину. Думаю, никто её не знает, кроме руководства Первого канала», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание,Илья Авербух,Татьяна Навка,Первый канал,
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