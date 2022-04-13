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5 часов назад

Тарасова прокомментировала приостановку «Ледникового периода»

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о приостановке шоу «Ледниковый период». Как сообщает «Спорт-Экспресс», она считает, что это «не самое ужасное, что могло произойти».

Тарасова прокомментировала приостановку «Ледникового периода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 12 апреля Илья Авербух заявил о приостановке шоу «Ледниковый период». Он заявил, что запуск нового сезона на осень пока не планируется.

«Ну и бог с ним... Раньше как-то жили без "Ледникового периода" — и сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет "Ледниковый период". Мы обязательно его дождемся!» — заявила Тарасова.

Шоу выходило в эфире Первого канала с 2007 года. Победителями последнего сезона стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Они всего на один балл опередили своих соперников — олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова.

Фигурное катание,Татьяна Волосожар,Татьяна Тотьмянина,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Иван Колесников,Первый канал,
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