Тарасова прокомментировала приостановку «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о приостановке шоу «Ледниковый период». Как сообщает «Спорт-Экспресс», она считает, что это «не самое ужасное, что могло произойти».
Напомним, что 12 апреля Илья Авербух заявил о приостановке шоу «Ледниковый период». Он заявил, что запуск нового сезона на осень пока не планируется.
«Ну и бог с ним... Раньше как-то жили без "Ледникового периода" — и сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет "Ледниковый период". Мы обязательно его дождемся!» — заявила Тарасова.
Шоу выходило в эфире Первого канала с 2007 года. Победителями последнего сезона стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Они всего на один балл опередили своих соперников — олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова.