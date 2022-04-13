Тарасова прокомментировала приостановку «Ледникового периода»

«Ну и бог с ним... Раньше как-то жили без "Ледникового периода" — и сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет "Ледниковый период". Мы обязательно его дождемся!» — заявила Тарасова.