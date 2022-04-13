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1 час назад

Валиева и Трусова отказались общаться с журналистами на шоу Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не стала общаться с прессой во время ледового шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Валиева отказалась общаться с журналистами на шоу Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также от комментариев отказалась Александра Трусова со словами: «Если можно, пока нет». На шоу она представила новый показательный номер под песню Ёлки «Я не брошу на полпути».

15-летняя Валиева в этом сезоне выиграла золото Олимпиады-2022 в составе сборной России по итогам командного турнира фигуристов. МОК принял решение не награждать призеров соревнований до завершения расследования, связанного с декабрьской положительной допинг-пробой спортсменки.

В личном турнире фигуристка стала четвертой, упустив лидерство после короткой программы. Также спортсменка стала чемпионкой России и Европы.

17-летняя Трусова завоевала серебро на Олимпиаде, чемпионате России и стала третьей на чемпионате Европы.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Елка,СБОРНАЯ РОССИИ,
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