Валиева отказалась общаться с журналистами на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не стала общаться с прессой во время ледового шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

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Также от комментариев отказалась Александра Трусова со словами: «Если можно, пока нет». На шоу она представила новый показательный номер под песню Ёлки «Я не брошу на полпути».

15-летняя Валиева в этом сезоне выиграла золото Олимпиады-2022 в составе сборной России по итогам командного турнира фигуристов. МОК принял решение не награждать призеров соревнований до завершения расследования, связанного с декабрьской положительной допинг-пробой спортсменки.

В личном турнире фигуристка стала четвертой, упустив лидерство после короткой программы. Также спортсменка стала чемпионкой России и Европы.