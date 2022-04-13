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36 минут назад

Валиева призвала не идеализировать Олимпийские игры

Елена Прошина

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не стоит идеализировать Олимпийские игры. Как сообщает PeopleTalk, спортсменка отметила, что на этом мероприятии жизнь спортсмена не заканчивается.

Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее», — заявила она.

Напомним, что на ОИ-2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой еще 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. В результате Валиеву, которая успела взять золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде.

Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

Фигурное катание,Камила Валиева,
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