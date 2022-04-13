Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не стоит идеализировать Олимпийские игры. Как сообщает PeopleTalk, спортсменка отметила, что на этом мероприятии жизнь спортсмена не заканчивается.

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«Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее», — заявила она.

Напомним, что на ОИ-2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой еще 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. В результате Валиеву, которая успела взять золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.