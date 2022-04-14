Плющенко рассказал о ситуации с фигуристкой Шаботовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко рассказал о ситуации с украинской фигуристкой Анастасией Шаботовой, которую исключили из национальной команды, передает "Спорт-Экспресс".

Фото: Global Look Press Global Look Press

16-летнюю спортсменку раскритиковали болельщики за то, что она поставила лайк под публикацией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. После этого Плющенко выразил готовность сделать все, чтобы украинка Шаботова перешла в сборную России.

"Перемен в этом вопросе нет. К сожалению, мы так и не смогли выйти с ней на связь", - заявил специалист.

Шаботова является двукратной чемпионкой Украины по фигурному катанию. В 2019 году Анастасия заявила, что в группе Этери Тутберидзе подростки принимают допинг. Тренер фигуристки тогда заявила, что девочка приняла за допинг обычные витамины, которые ей дали. После этого случая спортсменка сменила спортивное гражданство.