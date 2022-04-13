Коляда сообщил о желании кататься до следующей Олимпиады

Серебряный призер командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Пхенчхане Михаил Коляда выступил с двумя показательными номерами на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». После проката спортсмен поделился планами по поводу своей дальнейшей карьеры. Слова Коляды передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я настроен работать дальше. Пойду ли до конца в следующем олимпийском цикле? Я буду кататься, а там как бог даст.
Зависит ли мое решение от того, допустят ли российских фигуристов до международных турниров или нет? Я хочу кататься в любом случае, а там посмотрим, как будут развиваться события. Если что, внесем какие-то изменения.
Над новыми программами для следующего сезона пока думаем. Все программы, которые у меня уже были, я люблю — без исключения», — сказал Коляда.
Ранее олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Этери Тутберидзе, а также рассказала, стоит ли ожидать от нее в межсезонье танцевальных экспериментов, вроде тех, что позволили себе Камила Валиева (танцевала в стиле вог) и Александра Трусова (в стиле стрип-пластика).