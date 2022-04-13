Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
6 часов назад

Коляда сообщил о желании кататься до следующей Олимпиады

Газета.Ruиещё 2

Серебряный призер командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Пхенчхане Михаил Коляда выступил с двумя показательными номерами на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». После проката спортсмен поделился планами по поводу своей дальнейшей карьеры. Слова Коляды передает корреспондент «Газеты.Ru».

Коляда сообщил о желании кататься до следующей Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я настроен работать дальше. Пойду ли до конца в следующем олимпийском цикле? Я буду кататься, а там как бог даст.

Зависит ли мое решение от того, допустят ли российских фигуристов до международных турниров или нет? Я хочу кататься в любом случае, а там посмотрим, как будут развиваться события. Если что, внесем какие-то изменения.

Над новыми программами для следующего сезона пока думаем. Все программы, которые у меня уже были, я люблю — без исключения», — сказал Коляда.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу Этери Тутберидзе, а также рассказала, стоит ли ожидать от нее в межсезонье танцевальных экспериментов, вроде тех, что позволили себе Камила Валиева (танцевала в стиле вог) и Александра Трусова (в стиле стрип-пластика).

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Михаил Коляда,Анна Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители