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4 часа назад

Камила Валиева предстала в нежном образе в новой фотосессии

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева стала новой героиней фотосессии для Peopletalk. Снимки можно увидеть в Telegram-канале издания.

Камила Валиева предстала в нежном образе в новой фотосессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка предстала в нежном образе. Фигуристка сменила несколько нарядов.

Напомним, Валиева заняла 4 место в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка также завоевала золотую медаль в командном турнире.

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается», - рассказала Камила в интервью Peopletalk.

Срыв Валиевой на Олимпиаде связывают с допинг-скандалом. У фигуристки нашли микродозу запрещенного препарата в декабрьской допинг-пробе. Однако этот анализ был взят у Камилы до Игр, поэтому ее не смогли отстранить от участия в ОИ-2022. Разбирательство по делу Валиевой идет до сих пор.

Фигурное катание,Камила Валиева,
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