Камила Валиева предстала в нежном образе в новой фотосессии

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается», - рассказала Камила в интервью Peopletalk.

Срыв Валиевой на Олимпиаде связывают с допинг-скандалом. У фигуристки нашли микродозу запрещенного препарата в декабрьской допинг-пробе. Однако этот анализ был взят у Камилы до Игр, поэтому ее не смогли отстранить от участия в ОИ-2022. Разбирательство по делу Валиевой идет до сих пор.