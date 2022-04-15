Навка рассказала, что ждет мировое фигурное катание

Совет ISU постановил внести изменения в собственные правила, которые позволят организации приостанавливать членство национальных федераций в исключительных обстоятельствах. Данное решение было принято на фоне кризиса на Украине и будет затрагивать Россию и Белоруссию. Решение совета должно быть оформлено в формате экстренного предложения для его утверждения на конгрессе — для этого необходимо, чтобы 80% национальных федераций — членов ISU проголосовали за его включение в повестку конгресса. Ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка.
— Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ISU? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. А дальше мы уже будем думать и решать, что с этим делать. Безусловно, спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим какую-то альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперед и добиваться успехов, - приводит слова Татьяны Навки matchtv.ru. - Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Россия имеет планы по созданию аналога серии Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне, позднее эту информацию подтвердил министр спорта РФ Олег Матыцин. По действующим правилам, если турнир будет проведён в международном формате, его должен одобрить ISU. В противном случае Россия может столкнуться с санкциями. А ведь может, если к турниру присоединится, например, Китай. А там, глядишь, и Япония подтянется.