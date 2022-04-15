Навка рассказала, что ждет мировое фигурное катание

— Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ISU? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. А дальше мы уже будем думать и решать, что с этим делать. Безусловно, спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим какую-то альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперед и добиваться успехов, - приводит слова Татьяны Навки matchtv.ru. - Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется.