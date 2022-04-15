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57 минут назад

ДМИТРИЙ АЛИЕВ НАЗВАЛ ВИНОВНОГО В СВОЁМ НЕПОПАДАНИИ НА ОЛИМПИАДУ-2022 В ПЕКИНЕ

Чемпионат.com

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев признал, что сам виноват в том, что не смог отобраться в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Алиев занял лишь девятое место на чемпионате России в преддверии Игр.

Алиев назвал виновного в своем непопадании на Олимпиаду-2022
Фото: ТАССТАСС

«Следил как-то спокойно. Я осознавал, что не был готов к Олимпиаде. Может быть, она драйва добавила бы, но в целом было так. А вот сейчас я чувствую себя совсем по-другому.

Думаю, если бы в тот момент, в феврале, я находился в такой форме, как сейчас, и сидел бы дома, то меня бы это огорчало. Но в любом случае я после этого сезона могу сказать только одно: сам виноват, что в Пекин не поехал», — цитирует Дмитрия «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание,Дмитрий Алиев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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