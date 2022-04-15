Алиев назвал виновного в своем непопадании на Олимпиаду-2022

Думаю, если бы в тот момент, в феврале, я находился в такой форме, как сейчас, и сидел бы дома, то меня бы это огорчало. Но в любом случае я после этого сезона могу сказать только одно: сам виноват, что в Пекин не поехал», — цитирует Дмитрия «РИА Новости Спорт».