Навка предрекла смерть фигурному катанию без россиян

Мировое фигурное катание загнется без россиян, считает олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка. Об этом она заявила в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется», - сказала Навка.
Бывшая фигуристка также заявила, что Международному союзу конькобежцев (ISU) будет стыдно в случае принятия решения по исключению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
По ее мнению, в случае исключения из ISU России нужно создать собственную альтернативную организацию, которая «будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперед и добиваться успехов».
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ISU разослал национальным федерациям письмо с объявлением о намерении изменить правила организации и добавить пункт, который позволит приостанавливать членство национальных федераций. Увтердить решение планируется на конгрессе ISU, который пройдет в июне. Для вынесения вопроса на повестку нужно, чтобы 80% национальных федераций — членов ISU проголосовали за его включение.