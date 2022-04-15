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1 час назад

Навка предрекла смерть фигурному катанию без россиян

Вероника Полынина

Мировое фигурное катание загнется без россиян, считает олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка. Об этом она заявила в эфире телеканала «Матч ТВ».

Навка предрекла смерть фигурному катанию без россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнется», - сказала Навка.

Бывшая фигуристка также заявила, что Международному союзу конькобежцев (ISU) будет стыдно в случае принятия решения по исключению Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По ее мнению, в случае исключения из ISU России нужно создать собственную альтернативную организацию, которая «будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперед и добиваться успехов».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ISU разослал национальным федерациям письмо с объявлением о намерении изменить правила организации и добавить пункт, который позволит приостанавливать членство национальных федераций. Увтердить решение планируется на конгрессе ISU, который пройдет в июне. Для вынесения вопроса на повестку нужно, чтобы 80% национальных федераций — членов ISU проголосовали за его включение.

Фигурное катание,Татьяна Навка,
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