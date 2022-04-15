Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде» первым прокатом Евгении Медведевой и Дани Милохина. По ее словам, после просмотра их выступления желание участвовать в проекте у нее «отбило», передает NEWS.ru.
«У меня сначала были мысли попробовать выступать в паре в "Ледниковом периоде", но потом я передумала. В этом сезоне вместе катались Евгения Медведева и Даня Милохин. Их первое шоу было, мягко говоря, не очень. Это отбило у меня желание, но, возможно, оно еще появится», — приводятся в материале слова Загитовой.
Ранее стало известно о приостановке «Ледникового периода». Об этом объявил продюсер и хореограф проекта Илья Авербух.