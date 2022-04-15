Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде»

«У меня сначала были мысли попробовать выступать в паре в "Ледниковом периоде", но потом я передумала. В этом сезоне вместе катались Евгения Медведева и Даня Милохин. Их первое шоу было, мягко говоря, не очень. Это отбило у меня желание, но, возможно, оно еще появится», — приводятся в материале слова Загитовой.