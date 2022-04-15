Кондратюк сорвал все прыжки на юбилее Тарасовой

Олимпийский чемпион ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк во время выступления на «Ледниковом периоде», посвященном 75-летию тренера Татьяны Тарасовой, не смог выполнить правильно ни одного четверного сальхова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По данным издания, Кондратюк выступал под живой вокал Петра Налича и дважды пытался исполнить четверной сальхов. Но в первый раз спортсмен сделал «бабочку» — раскрылся в воздухе слишком рано, исполнив лишь два оборота, а во второй — упал.