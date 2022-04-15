Кондратюк сорвал все прыжки на юбилее Тарасовой

Олимпийский чемпион ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк во время выступления на «Ледниковом периоде», посвященном 75-летию тренера Татьяны Тарасовой, не смог выполнить правильно ни одного четверного сальхова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, Кондратюк выступал под живой вокал Петра Налича и дважды пытался исполнить четверной сальхов. Но в первый раз спортсмен сделал «бабочку» — раскрылся в воздухе слишком рано, исполнив лишь два оборота, а во второй — упал.
После проката он попытался еще раз сделать четверной сальхов, однако в итоге приземлился на две ноги.
Помимо Кондратюка на шоу также выступили Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Алина Загитова и другие.