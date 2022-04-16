Загитова подпалила себя во время тренировки

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что тренировка перед шоу в честь тренера Татьяны Тарасовой едва не закончилась печально. Она могла получить сильные ожоги, но все обошлось. Об этом пишет издание Sports.ru.
Издание отмечает, что о специфике выступления Загитова сообщила непосредственно перед шоу.
«Очень интересно, что-то новенькое, там будет файер-шоу. Сегодня я пробовала, себя чуть-чуть подпалила. Ничего страшного, надеюсь, на выступлении такого не будет», - призналась фигуристка.
Журналисты напомнили, что в Москве проходит серия танцевальных шоу в честь юбилея Тарасовой. День рождения был в феврале, но празднования продолжаются до сих пор.
«Чемпионат» привел подробности мероприятия, а также сообщил, что все прошло благополучно.
«Больше всего поразили Евгения Медведева и Алина Загитова. Первая станцевала под мощную оперу в живом исполнении, а вторая примерила на себя образ горячей повелительницы огня. И если на тренировке олимпийская чемпионка слегка оступилась, подпалив себя, то на шоу она была безукоризненна. Отвести взгляд от Алины было просто невозможно!», - рассказали журналисты издания.
Они отметили также, что спортсменка эффектно завершила выступление «столпом пламени, вырвавшимся из её ладони».