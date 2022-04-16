Загитова подпалила себя во время тренировки

«Больше всего поразили Евгения Медведева и Алина Загитова. Первая станцевала под мощную оперу в живом исполнении, а вторая примерила на себя образ горячей повелительницы огня. И если на тренировке олимпийская чемпионка слегка оступилась, подпалив себя, то на шоу она была безукоризненна. Отвести взгляд от Алины было просто невозможно!», - рассказали журналисты издания.