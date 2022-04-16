Рудковская: Семененко везут в больницу, он находится в сознании

Ведущая шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
«Женя на пути в 17-ю больницу, он в сознании. Будем сообщать вам об его состоянии», — передает слова Рудковской корреспондент «Газеты.Ru».
Семененко упал с четверного прыжка во время исполнения своей новой короткой программы. Он несколько раз пытался самостоятельно подняться, чтобы продолжить прокат, но падал. Затем он попытался уйти со льда, но снова потерял равновесие и завалился в зрительный зал.
Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова выступила на шоу «Союз чемпионов» с упрощенной короткой программой «Фрида», которую она показывала на Олимпийских играх в Пекине.
После проката зрители бросили на лед много игрушек для Трусовой. Фигуристка пыталась все собрать, но они не умещались в руки.
«Что ж мы не подумали, нам нужны маленькие фигуристки, чтобы собрать все эти подарки. Саш, ну посмотри, как тебя любят! Девочки, помогите собрать», — попросила Рудковская.