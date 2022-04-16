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1 час назад

Рудковская сообщила, что Семененко везут в больницу, он находится в сознании

Газета.Ruиещё 1

Ведущая шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Рудковская: Семененко везут в больницу, он находится в сознании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женя на пути в 17-ю больницу, он в сознании. Будем сообщать вам об его состоянии», — передает слова Рудковской корреспондент «Газеты.Ru».

Семененко упал с четверного прыжка во время исполнения своей новой короткой программы. Он несколько раз пытался самостоятельно подняться, чтобы продолжить прокат, но падал. Затем он попытался уйти со льда, но снова потерял равновесие и завалился в зрительный зал.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова выступила на шоу «Союз чемпионов» с упрощенной короткой программой «Фрида», которую она показывала на Олимпийских играх в Пекине.

После проката зрители бросили на лед много игрушек для Трусовой. Фигуристка пыталась все собрать, но они не умещались в руки.

«Что ж мы не подумали, нам нужны маленькие фигуристки, чтобы собрать все эти подарки. Саш, ну посмотри, как тебя любят! Девочки, помогите собрать», — попросила Рудковская.

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