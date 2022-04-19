Роднина о падении Семененко на шоу: «Это безграмотность»

«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания.