Роднина о падении Семененко на шоу: «Это безграмотность»

Фигуристу диагностировали сотрясение мозга, он находится с больнице.
«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания.
Не знаю, чье это решение. Наверное, так решил наставник. Но такие вещи нужно контролировать.
Что такое сотрясение мозга, я знаю. Это травма, которая будет сказываться много лет», – сказала Роднина.
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