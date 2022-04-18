Татьяна Тарасова обратилась к Илье Авербуху

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к призёру Олимпийских игр, продюсеру и хореографу Илье Авербуху. В минувшие выходные Авербух устроил шоу в честь юбилея Тарасовой и даже выступил со своим номером. 13 февраля тренеру исполнилось 75 лет.