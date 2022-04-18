Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов

«Прислушивается ли руководство ISU к мнению спортсменов и тренеров в вопросе возможного временного отстранения или исключения Федерации фигурного катания на коньках России? Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — добавил Арутюнян.