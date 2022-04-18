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1 час назад

Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов

Елена Прошина

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался об отстранении российских фигуристов. В беседе с РИА Новости он заявил, что ничего хорошего в этом нет, вне зависимости от того, из какой страны спортсмены.

Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арутюнян подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Тренер подчеркнул, что отсутствие россиян на главных стартах сезона является потерей.

«Прислушивается ли руководство ISU к мнению спортсменов и тренеров в вопросе возможного временного отстранения или исключения Федерации фигурного катания на коньках России? Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — добавил Арутюнян.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ISU отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.

Фигурное катание,Рафаэль Арутюнян,
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