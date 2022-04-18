Евгений Плющенко обратился к певице Валерии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, российский фигурист Евгений Плющенко обратился к известной российской поп-исполнительнице Валерии. Плющенко поздравил Валерию с днём рождения. Вчера, 17 апреля, певице исполнилось 54 года.