Трусова захотела исполнить пятерной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что хочет стать первой в истории спортсменкой, которая выполнила прыжок с пятью оборотами. Серебряная призерка ОИ-2022 в Пекине в интервью YouTube-канале Waction заявила, что хочет опередить в этом мужчин.

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«Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал ещё никто», — заявила она.

Напомним, что на данный момент Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков в одном прокате. Спортсменка выполнила их во время выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.