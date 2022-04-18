Косторная высказалась о смене спортивного гражданства

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Ее слова приводит ТАСС.

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«Я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», — сказала спортсменка.

Косторная добавила, что не может с полной уверенностью оценивать правоту тех, кто решится выступать за другие страны. По мнению девушки, у каждого имеется своя интерпретация сложившейся ситуации.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах — из-за санкций россияне пропустили и взрослый чемпионат мира, и юниорское первенство.