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1 час назад

Косторная высказалась о смене спортивного гражданства

Елена Прошина

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Ее слова приводит ТАСС.

Косторная высказалась о смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», — сказала спортсменка.

Косторная добавила, что не может с полной уверенностью оценивать правоту тех, кто решится выступать за другие страны. По мнению девушки, у каждого имеется своя интерпретация сложившейся ситуации.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах — из-за санкций россияне пропустили и взрослый чемпионат мира, и юниорское первенство.

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Косторная же 2 марта вновь ушла из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка решила перейти под наставничество Елены Буяновой в ЦСКА.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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